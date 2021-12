ICE-Hocker-League: Fehervar und Salzburg siegreich

Die beiden stärksten Verfolger von Olimpija Ljubljana haben am Sonntag in der ICE-Eishockeyliga den Ausrutscher des Tabellenführers am Vortag ausgenutzt und den Rückstand verkürzt. Fehervar verteidigte mit einem 4:0-Erfolg bei den Black Wings Linz Rang zwei, der Tabellendritte RB Salzburg holte mit einem 6:3-Heimsieg gegen Innsbruck ebenfalls drei Punkte. Graz verlor in Bozen 2:3, der KAC unterlag Znojmo nach Penaltyschießen 2:3.