Corona-Demos liefen ruhig ab

In Wien demonstrierten am Samstag die Gegner der Corona-Maßnahmen. In Salzburg dagegen am Sonntag: Wie auch in den Vorwochen fanden sich die Demonstrierenden am Mozartplatz ein. Laut Polizei haben etwa 1500 bis 2000 Menschen am Protestzug teilgenommen – vor dem Spital wurde diesmal aber nicht demonstriert.