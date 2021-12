Neue Regierung: Kehrt jetzt endlich Ruhe ein?

„Es braucht jetzt eine gute Dynamik im Team - deshalb die Regierungsumbildung“ - so hat Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer nach den Rücktritten von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Finanzminister Gernot Blümel und Alexander Schallenberg als Bundeskanzler die große Rochade in ÖVP und Regierung begründet. Die Regierungsmannschaft der ÖVP wird ergänzt mit neuen Gesichtern, einem Aufsteiger und einem Rückkehrer. Sind Sie mit der runderneuerten Regierung zufrieden? Denken Sie, dass nun etwas Ruhe in den Regierungstrubel kommt? Lassen Sie uns Ihre Meinung dazu in den Kommentaren wissen, wir sind gespannt!