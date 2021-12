Der Herbst war heuer sonnig, trocken und mild

„Es war der kühlste Herbst seit 2017“, sagt ZAMG-Klimatologe Alexander Ortik. Das aber auch nur, weil die vergangenen Jahre stets über dem Durchschnitt lagen. Heuer lag man in Oberösterreich exakt im langjährigen Mittel. Den Temperaturhöchstwert gab es mit 28,6 Grad Celsius am 9. September in Weyer. Am meisten frieren musste man am 24. November in Puchberg bei minus 8,5 Grad. Generell waren September, Oktober und November sehr sonnig - ein Plus von 22 Prozent - und sehr trocken: das Niederschlagsminus betrug 42 Prozent.