Red Bull hofft auf Lewis Hamiltons „Stadtschwäche“

Max ortet keinen Nachteil

„Wir haben heuer gesehen, dass Hamilton sowohl in Monaco als auch in Baku schwach war. Und jetzt hoffen wir halt, dass sich seine ,Stadtschwäche‘, leider die einzige, die er hat, auf diesem anspruchsvollen Kurs fortsetzt“, lächelt Marko. Und was meint Verstappen, sind die „Bullen“ im Nachteil? „Nein, sicher nicht!“