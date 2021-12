Djokovic verliert das Doppel: Kroatien im Finale

Kroatien - Serbien 2:1

Borna Gojo - Dusan Lajovic 4:6,6:3,6:2

Marin Cilic - Novak Djokovic 4:6,2:6

Nikola Mektic/Mate Pavic - Novak Djokovic/Filip Krajinovic 7:5,6:1



Zweites Halbfinale am Samstag (in Madrid): Russland - Deutschland



Finale am Sonntag