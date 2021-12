OÖ-Derby ab 14.30 Uhr LIVE: LASK gegen Ried

Dennoch: „Wir dürfen sie keinesfalls unterschätzen“, warnte Defensivmann Constantin Reiner, und sein Coach gab ihm recht. „Der LASK ist eine richtig gute Mannschaft, die derzeit extrem unter ihrem Wert geschlagen wird. Sie haben viele Torchancen nicht genutzt und sind dafür bestraft worden“, betonte der 36-Jährige. „Wenn ihnen der Knopf aufgeht, können sie eine Serie hinlegen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht gegen uns passiert.“ Eine Abwehrschlacht will er den Hausherren in Pasching nicht liefern: „Wir werden auf jeden Fall auch in Linz unser Heil in der Offensive suchen, versuchen Torchancen zu kreieren und werden nicht nur verteidigen.“