Rangnick über Ronaldo: „Habe ich noch nie gesehen“

Ralf Rangnick wurde am Freitag bei Manchester United offiziell als neuer Trainer vorgestellt. Bei seiner Antrittsrede gab es gleich Lobeshymnen auf Superstar Cristiano Ronaldo, der am Tag zuvor die „Red Devils“ zu einem 3:2-Erfolg gegen Arsenal geschossen hatte. „Habt ihr ihn gestern gesehen? Ich habe noch nie einen Spieler in dem Alter gesehen, der so fit ist“, so der Deutsche über den 36-Jährigen.