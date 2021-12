Omikron: Nun auch vier Verdachtsfälle in Wien

Erste mit Omikron infizierte Person reiste mit dem Zug an

Jene Person, bei der am Samstag als erste in Österreich die Omikron-Variante nachgewiesen wurde, war nach einer Südafrika-Reise vor einer Woche mit dem Zug von München nach Jenbach in Tirol gereist. Zwei Personen, die mit dem Infizierten in einem Haushalt im Tiroler Bezirk Schwarz leben, haben sich angesteckt.