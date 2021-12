Ermittlungen nun auch gegen Eustacchio und Sippel

Nach der für die Freiheitlichen wenig erfolgreichen Grazer Gemeinderatswahl am 26. September, in die Eustacchio als Spitzenmann gegangen war, gab es Enthüllungen rund um mögliche Extra-Gagen. Gelder sollen auch Burschenschaften zugeschanzt worden sein. Sippel hätte sich in Chatnachrichten an seine Bundesbrüder mit seiner Kreativität gerühmt, dank der es ihm gelungen sei, trotz Sparkurses „4.000 Euro Förderung herauszuholen“. Ein anderes Mal soll er geschrieben haben: „Als Klubobmann werde ich versuchen, trotz Sparkurs der FPÖ ein ordentliches Sümmchen aufzustellen. Ich rechne mit 3.500 bis 4.000 Euro.“