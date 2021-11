Neustart kann auch Chance für Grazer FPÖ sein

Bei der Landtagswahl 2019 lag die FPÖ in Graz um fast fünf Prozentpunkte unter dem Landesergebnis, bei der Nationalratswahl im gleichen Jahr waren es sogar mehr als sechs Prozentpunkte. Dazu die herben Verluste bei der jüngsten Gemeinderatswahl - die FPÖ „schwächelt in Graz massiv“, so Wassermann.