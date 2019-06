Libra lässt bei Regulierern Alarmglocken schrillen

Mark Zuckerberg holt wieder zum großen Schlag aus - dieses Mal gegen das klassische Bankgeschäft. Nach den Vorstellungen des Facebook-Chefs soll das Senden von Geld künftig so einfach und günstig sein und so schnell gehen wie das Verschicken einer SMS. Experten halten es für sehr gut möglich, dass der Tech-Riese mit seiner selbst erschaffenen Kryptowährung „Libra“ den weltweiten Zahlungsverkehr revolutioniert. Schmerzlich treffen dürfte das vor allem Unternehmen wie Western Union, die sich mit dem Transfer von Geld in andere Länder eine goldene Nase verdienen. Aber auch für die traditionellen Geldhäuser könnte eine ernstzunehmende Konkurrenz entstehen. Bei Politikern und Regulierungsbehörden schrillen die Alarmglocken.