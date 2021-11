Lange Haft für frechen Betrüger

Drogen, Spielsucht, Schulden, viele Straftaten. So lässt sich sich das Leben eines jungen Burgenländers zusammenfassen. Der Vater zweier Kinder verbüßt derzeit eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten wegen Betrügereien, bei denen er Dutzende Opfer um rund 26.000 Euro geschädigt hatte. Zu seinem jüngsten Prozess wurde der Angeklagte daher direkt aus der Zelle in den Gerichtssaal geführt. Dieses Mal soll er seine Opfer um insgesamt 24.000 Euro erleichtert haben. Er lockte ihnen beispielsweise Geld für eine Firmengründung heraus oder bot Weltkriegsdevotionalien zum Kauf an, kassierte das Geld, lieferte aber nicht.