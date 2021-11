Reisen in die Tiefen der Kunst

Und ins kalte Island begab sich die Malerin Therese Eisenmann, um in drei intensiven Monaten neue Inspiration zu sammeln. Dort lebte und arbeitete sie in einem kleinen Haus am Rand von Isafjördur. Der Abschied fiel ihr nicht leicht: „Ich hoffe so sehr, dass ich zumindest Bruchteile der Intensität meiner Eindrücke in meiner künstlerischen Arbeit wiedergeben kann.“ In einer Transportkiste für Großformate reisten auch ihre Werke mit ihr zurück.