Drei Todesfälle und 102 Corona-Patienten im Spital

Drei Corona-Tote an einem Tag

Angespannter wird die Lage hingegen in burgenländischen Spitälern: Mittlerweile müssen 102 Erkrankte im Krankenhaus behandelt werden, während 14 von ihnen eine intensivmedizinische Betreuung benötigen. Das Burgenland hat zudem drei Todesfälle zu beklagen: So sind ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, ein 95-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl sowie eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart im Zusammenhang mit Corona verstorben.