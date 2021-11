ORF-Gala: Corona-positiver Anwalt zeigt alle an!

Könnte man in diesem Fall wohl sagen: Bundespräsident Van der Bellen, Kanzler Schallenberg und die MinisterInnen Edstadler, Kocher und Köstinger sammelten im ORF-Zentrum telefonisch Spenden für bedürftige Menschen in Österreich. Auch die „beruflichen Zusammenkünfte“ - unaufschiebbar, zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit und nicht in digitaler Form möglich wie im § 14 der Verordnung geregelt - passen eigentlich.