ZZ Top: „Man muss diese Band live gesehen haben“

In einer neuen Ausgabe von „Rudi Backstage“ geht es um die US-Rockband ZZ Top, die mit ihrer Mischung aus Texas Blues, Bluesrock, Boogie und Hard Rock vor allem in den 1980er-Jahren großen Erfolg hatte und Stadien füllte. „Man muss diese Band vor allem live gesehen haben“, so Dolezal, der mit der Band unter anderem eine Dokumentation drehte.