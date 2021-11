Ab sofort Gurgeltests in ganz Oberösterreich

Mit heute, Montag, gibt’s also in allen Bezirken Oberösterreichs in mehr als 140 Spar-Filialen die PCR-Tests für „OÖ gurgelt“ zum Abholen - zuerst muss man sich auf www.ooe-gurgelt.at registrieren. Damit läuft mit dieser Woche die Aktion des Bundes „Alles gurgelt“, die es nur in Linz, Gmunden und Vöcklabruck gab, aus. Doch alleine in diesen drei Bezirken sind noch 1,2 Millionen ungenutzte Tests in Umlauf. Damit sie nicht weggeworfen werden müssen, können sie jedenfalls noch bis Ende des Jahres verwendet und bei den teilnehmenden Rewe-Filialen abgegeben werden. „Also bitte vorher die vorhandenen Tests aufbrauchen, bevor man sich neue holt“, bitten die Verantwortlichen.