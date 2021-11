Austrias Krisch: „Am Montag muss alles klar sein!“

Stundenlang tagten die Gremien am Freitag (zuerst der Klub-Verwaltungsrat, der entscheidet, mit welchem Investor man in finale Verhandlungen geht, dann der AG-Aufsichtsrat, bei dem es auch um das Thema Insolvenz geht), eine „Vollzugsmeldung“ gab es nicht. Weil noch einige Punkte offen sind (Richtlinien der Bundesliga bezüglich Besetzung der Vereinsposten, Aktiengesetz, Insolvenzrecht etc.), weil es natürlich auch weiter ums liebe Geld geht. Die österreichische Investorengruppe (der auch Präsident Frank Hensel sowie die beiden Vizepräsidenten Raimund Harreither und Karl Pisec angehören sollen) wird zwar weiterhin bevorzugt, bietet aber momentan die geringste Summe. Daher gibt es auch Stimmen, die sich für einen Investor aus dem Ausland starkmachen, da wäre mehr zu holen.