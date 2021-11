Adventkranzsegnung gibt es auch heuer für zuhause

Mithilfe von Weihfläschchen und einer Online-Anleitung können die Kränze selber gesegnet werden. Bereits in der letzten Weihnachtszeit nutzten viele das Angebot. „Besonders in dieser dunklen Zeit schenken die Adventkerzen Hoffnung und Licht“, so Kurt Sonneck (Erzdiözese Salzburg).