Foda zu Gegner Wales: „Die Chancen stehen 50:50“

„Wir tun alle gut daran, wenn wir bodenständig und demütig bleiben“, so der Deutsche. Trotz aller Zurückhaltung gab sich der 55-Jährige auch optimistisch. „Wir sind in der Lage, in Wales zu gewinnen, die Chancen stehen 50:50. Wir gehen positiv an die Sache heran. Es ist wichtig, dass wir uns gut und intensiv auf den Gegner vorbereiten.“ Als „ganz wichtig“ bezeichnete Foda die Tatsache, bei einem Sieg über Wales ein finales Spiel vor eigenem Publikum zu haben. „Was gibt es Schöneres, als in einem vollen Heimstadion den Sack zuzumachen?“