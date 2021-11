LIVE ab 17 Uhr: Auslosung fürs WM-Play-off

Die mit Spannung erwartete Auslosung des Play-offs für die Fußball-WM hält für Österreichs Nationalmannschaft Gegner in unterschiedlichen Güteklassen bereit. Die ÖFB-Auswahl könnte am Freitag (17 Uhr) in Zürich Kontrahenten zugeschanzt bekommen, die sich durchaus in Reichweite befinden. Allerdings drohen auch Duelle mit Kalibern wie Italien oder Portugal. Mit dem sportkrone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.