Mühlviertler stürzte bei Dacharbeiten in den Tod

Der 47-jährige Rohrbacher half am Freitag einem Freund auf einer Baustelle in Haslach an der Mühl bei Zimmermannsarbeiten. Am Vormitag war der 47-Jährige mit zwei Zimmererfacharbeitern damit beschäftigt, am Dachstuhl Absturznetze zur Sicherung weiterer Arbeiten zu befestigen, dazu stand der Rohrbacher im Arbeitskorb eines Hubstaplers, gemeinsam mit einem Zimmerer, welcher den Stapler steuerte. In einer Höhe von etwa sieben Metern stieg der 47-Jährige auf den etwa 50 Zentimeter hohen Rahmen des Arbeitskorbs.