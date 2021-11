Steirische Teststraßen auch am Sonntag geöffnet

Mittlerweile hat sich die Situation, nicht zuletzt durch die Eröffnung eines neuen Labors in Graz, beruhigt. „Nahezu 100 Prozent aller Ergebnisse kommen innerhalb von 24 Stunden“, so Eitner. Er ist daher optimistisch, dass all jene, die am Sonntagvormittag testen gehen, bis Montagfrüh ein gültiges Zertifikat in den Händen halten werden.