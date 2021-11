Amstettens Fallmann mit Extra-Lob für den „Gegner“

Die letzten sechs Spiele gewonnen, schaffte sonst niemand in der Liga (siehe Tabelle rechts) - und am Freitag könnte zum Jahres-Abschluss beim FAC sogar noch Platz zwei winken. Doch Trainer Jochen Fallmann, in dessen erster Ära die Amstettner als Fünfter das beste (Gesamt-)Ergebnis holten, beschäftigt sich nur mit dem Duell in Floridsdorf: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, eine Herausforderung. Gegen ein Team, das gestanden und defensiv sehr gut organisiert ist.“