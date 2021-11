SPÖ fordert Reform der Pendlerpauschale

Gegenmodell ist die „Pendlerpauschale Plus“

Das jetzige Modell müsse von einem Steuerfreibetrag in einen Absetzbetrag umgewandelt werden, der kilometerabhängig ist. „Für die ersten 20 Kilometer gibt es einen fixen Sockelbetrag von 200 Euro. Ab 20 Kilometer gibt es einen Absetzbetrag, der direkt von der Steuerschuld abgezogen wird und 1:1 in die Brieftasche wandert. Zusätzlich sollen in Zukunft alle, die tatsächlich mit den Öffis fahren, die neue große Pendlerpauschale bekommen“, so Leichtfried. Zur Erklärung: Die große Pauschale kommt dann zu tragen, wenn die Benützung eines Massenverkehrsmittels nicht zumutbar ist.