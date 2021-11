SPÖ warnt: „Viele Pendler finden keine Parkplätze“

“Braucht man 14-Sitzer“

40.500 Pkw- und 23.200 Zweirad-Stellplätze stehen laut Land zur Verfügung. Alleine von NÖ nach Wien pendeln täglich bereits rund 200.000 Menschen. „Sogar ohne die vielen Menschen in Betracht zu ziehen, die tagtäglich innerhalb Niederösterreichs zur Arbeit fahren, ist das ein geringer Wert“, so Gerhard Razborcan. Und wegen der flächendeckenden Ausrollung der Parkraumbewirtschaftung in der Bundeshauptstadt werden laut einer Studie rund 20.000 zusätzliche Pendler spätestens im März 2022 auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Razbocran rechnet vor: „Schleritzko lässt dafür bis 2024 nur 1447 Pkw-Stellplätze in Wiener Umlandgemeinden errichten. Da müssten die Betroffenen mit einem 14-Sitzer zur Park-&-Ride-Anlage fahren.“