Handel plagen Mega-Ausfälle

Glückliche Kunden stürmen die Geschäfte, reißen dabei den Verkäufern die Ware aus den Händen. Am heutigen Rabatttag Black Friday wird es solche Bilder in Salzburg nicht geben. Lockdown-bedingt können Salzburgs Händler allenfalls Abholung anbieten. Und das trifft laut Erhebungen des Handelsverbandes die Branche schmerzlich. 35 Millionen Euro werden am Black Friday und am Cyber Monday erwirtschaftet, heuer dürfte ein noch größerer Anteil der Wertschöpfung ins Netz abfließen.