Notruf-Nummern auf Kassabon und Milchpackung

KPÖ will Milch bedrucken

Eine andere, wenn auch ähnliche Idee will die steirische KPÖ im Landtag einbringen: Notruf-Nummern auf Milchpackungen. „Eine Milchpackung wird in einem Haushalt im Durchschnitt sieben Mal in Händen gehalten und erreicht so alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Haushalts", erklärt Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler. „Österreich hat europaweit die höchste Frauenmordrate - und das soll uns nicht nur zu denken geben, sondern auch zum Handeln bringen.“