Dritter Blick

Impfen ja oder nein? Was ab Februar in Österreich als erstem Land neben Tadschikistan, Turkmenistan, Mikronesien und dem Vatikan Pflicht wird, sorgt in vielen Familien schon jetzt für Tragödien. Wenn die Mutter eine Impfgegnerin ist und diese Haltung auch als Elternteil durchsetzen will und der Vater daran glaubt, dass eine Impfung das Kind vor schweren Folgen einer Ansteckung schützt, dann wird es haarig.