Auf Horror-Winter folgte ein Sommer der Rekorde

In solch düsteren Zeiten kann ein Blick in die jüngere Vergangenheit das touristische Herz erwärmen: Am Mittwoch wurde die Bilanz für die Sommersaison 2021 (Mai bis Oktober) gezogen. 7.414.700 Nächtigungen sind im Vergleich zu 2020 ein Plus von 16 Prozent und zum bisherigen Rekordjahr 2019 ein kleines Plus von 0,8 Prozent. Die Zahl der Ankünfte lag bei 2.349.400 - das ist zwar ein deutliches Plus von 18 Prozent zu 2020, gegenüber 2019 aber doch ein Minus von 6,4 Prozent.