Die drei schönsten Style-Momente von Herzogin Kate

Wir zeigen noch einmal ihre schönsten Style-Momente des Jahres 2021 und beginnen aber mit einem traurigen Anlass. Der Beerdigung von Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, im April. Herzogin Kate erschien damals dem Anlass entsprechend in Schwarz und machte im eleganten Mantelkleid der Designerin Catherine Walker eine gute Figur. Besonders wurde der Look durch den Faszinator von Philip Treacy und durch das vierreihige Perlen-Halsband mit einer Spange an der Front, das ihr Queen Elizabeth geborgt hat.