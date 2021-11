Elfköpfiges ÖSV-Aufgebot bei Rennen in Killington

Nach dem Slalom-Wochenende im finnischen Levi geht der Ski-Weltcup für die Frauen in Übersee weiter! Für das Technik-Wochenende in Killington (USA) mit einem Riesentorlauf am Samstag und einem Slalom am Sonntag gab der Sportliche Leiter Christian Mitter ein elfköpfiges Aufgebot bekannt.