Offene Grenzen, Lockdown „besser zu kontrollieren“

Keine Spur von Kontrollen an den Grenzübergängen

Bei den Grenzkontrollen setzt die Polizei vor allem auf Stichproben. Daher stellt sich die Grenzsituation nun auch besser dar als in den vorigen Lockdowns. Das bestätigt auch der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja : „Dies sollte sich auch durch den bevorstehenden Lockdown auf der deutschen Seite nicht ändern.“ Es gelte weiterhin die 24-Stunden-Regelung im kleinen Grenzverkehr. Für den Oberndorfer besonders wichtig: „Es stehen weiterhin keine blauen Kontrollcontainer an der Brücke nach Laufen.“ Diese haben in den früheren Lockdowns quasi als Symbol der Trennung gegolten.