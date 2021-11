Weltbeste Klippenspringerin in Wien „gestrandet“

Sprung aus einem Heißluftballon ins Meer

Nach einem Wassershow-Engagement in einem französischen Vergnügungspark wagte sie 2015 den ersten Sprung aus 21 Metern. Seither setzt Rhiannan die Maßstäbe in ihrem Sport. Am Anfang des Jahres sprang sie aus einem Heißluftballon ins Meer: „Ich versuche immer wieder aufs Neue, meine Limits zu sprengen. Ich bekomme nie genug davon!“ Ein Sprung sei zwar „beängstigend, aber zugleich eine unglaubliche Befriedigung“.