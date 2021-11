Alkolenker verlor Stoßstange samt Kennzeichen

Zwei geparkte Pkw und ein Schaufenster beschädigte ein Alkolenker (27) in der Nacht in Ybbs, Bezirk Melk. Während sein ebenfalls betrunkener Beifahrer (21) zu Fuß flüchtete, fuhr der 27-Jährige im ramponierten Pkw zu einem Parkplatz. Dass am Unfallort noch die Stoßstange samt Kennzeichen lag, bemerkte er zu spät.