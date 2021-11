Mysteriöser Pantani-Tod: Jetzt neue Untersuchung!

Zum Tod des 2004 verstorbenen Rad-Stars Marco Pantani ist eine neue Untersuchung aufgenommen worden! Es handelt sich um die dritten Ermittlungen um den Tod des Kletterspezialisten, der am 14. Februar 2004 in Rimini tot aufgefunden worden war. Ermittelt wird wegen Totschlags, teilten die Anwälte der Familie Pantanis am Montag mit. Die neue Untersuchung basiert auf Aussagen eines Drogen-Dealers, der behauptet hatte, Pantani sei ermordet worden.