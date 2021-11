Streife fasst Tschechen auf gestohlenem E-bike

Gegen 22.30 Uhr bemerkte eine Zivilstreife am Samstag einen Mann, der mit einem unbeleuchteten E-Bike unterwegs war. In der Ortschaft Kerschbaum in der Gemeinde Rainbach im Mühlkreis wurde versucht, den Radler anzuhalten. Doch er ignorierte die Anhaltezeichenund fuhr weiter. Da sich der Verdacht eines Diebstahls erhärtete, stellten die Polizisten den 29-jährigen tschechischen Staatsbürger und nahmen ihn fest.