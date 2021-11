Das Duell der Unsichtbaren

Das mit den Impfverweigerern ist eine sehr schwierige Frage. Die Einteilung der Staatsbürger von oben herab in Böslinge und Bravlinge ist keine Lösung. Vor allem für das Zusammenleben jetzt und in der Zeit nach der Pandemie, die einmal kommen wird - wenn auch nicht so rasch, wie das Ex-Kanzler Kurz weiszumachen versuchte. Die Einteilung in böse und brave Bürger folgt dem uralten Herrschaftsprinzip des Divide et impera (lateinisch für teile und herrsche). Der Kurz-Clan hat diese Technik von Anfang an verwendet: Minderheiten, Außenseiter und Feinde schaffen und sich selbst zum Opfer stilisieren. So betrieb man das bei der neuen Volkspartei von Anfang an, so machen das die türkisen Platzhalter weiter.