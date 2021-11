Sturm-Coach: „Haben den Corona-Teufel vertrieben“

„Düster und nebelig - so hat’s ungefähr auch in meinem Kopf nach dem 0:3 ausgesehen“, gestand Christian Ilzer nach dem Schlusspfiff. Doch die zweite Halbzeit seiner Corona-geschundenen Truppe hellte die Stimmung des Sturm-Trainers dann richtig auf. „Die Mannschaft hat einen unglaublichen Charakter, eine wahnsinnige Mentalität an den Tag gelegt. Die letzten Wochen waren doch nicht einfach. Dieser Punkt gibt enorme Kraft für die nächsten Aufgaben. Ich denke, dass wir mit der zweiten Halbzeit den Corona-Teufel vertrieben haben“, war Ilzer nach der heroischen Aufholjagd mächtig stolz.