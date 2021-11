Bayern: Ungeimpften Stars geht es an den Kragen

Mehrere noch ungeimpfte Fußballprofis des FC Bayern München müssen laut eines Berichts der „Bild am Sonntag“ auf Teile ihres Gehalts verzichten. Demnach sollen die Bayern-Chefs jene vier Spieler Joshua Kimmich (26) um Serge Gnabry (26), Jamal Musiala (18), Eric Maxim Choupo-Moting (32) , die bisher in Quarantäne mussten, nach einem Gespräch am vorigen Donnerstag von dieser Entscheidung unterrichtet haben. Die Spieler sollen rückwirkend für die Quarantänewoche kein Gehalt bekommen, wie die Zeitung aus dem Mannschaftskreis erfuhr.