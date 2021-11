Causa Kimmich: Söder will Impfpflicht für Kicker

Druck auf Kimmich?

Darbüer macht sich auch Söder seine Gedanken. Zur „Bild“ sagt er: „Ich bin auch dafür, dass wir über eine Impfpflicht in den Bereichen nachdenken, wo wir ohnehin nur 2G haben. Ich denke, es wäre ein gutes Signal, dass wir so etwas auch für den Fußballbereich diskutieren.“ Ohne den Namen Kimmich in den Mund zu nehmen, macht Söder klar, wer sich unter anderem als Adressat dieser Botschaft fühlen darf. In Bayern gilt in Stadien 2G für Zuschauer - nur Geimpfte oder Genesene dürfen rein. Im Gegensatz dazu dürfen in Dortmund etwa - weil Bundesland Nordrhein-Westfalen - Zuschauer auch dann noch ins Stadion, wenn sie „nur“ getestet sind.