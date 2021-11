Ab 20.30 Uhr LIVE: Augsburg gegen Bayern München

Die Augsburger hätten es gegen die Bayern immer mit vielen Tempospielern versucht, mutmaßte Nagelsmann. In der zwölften Bundesliga-Runde soll dennoch der zehnte Sieg her und der Vorsprung auf Borussia Dortmund bei zumindest vier Punkten gehalten werden. Die Augsburger haben erst neun Zähler angeschrieben und finden sich derzeit auf dem 16. Tabellenplatz wieder. Stürmer Michael Gregoritsch hat bei fünf Einsätzen in dieser Saison noch keine 90 Minuten absolviert.