Basketball: Bulls ließen im Derby Muskeln spielen

Das steirische Basketball-Derby zwischen Kapfenberg und dem UBSC Graz wurde zu einer klaren Sache für die Obersteirer. Beim 89:69 wiesen die Bulls den Überraschungs-Tabellenführer der Superliga in die Schranken. Am Kader will der Ex-Meister dennoch demnächst was unternehmen. Graz leckt indes nach der ersten Saisonpleite seine Wunden - und ist gefrustet.