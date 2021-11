„Sich bei der Arbeit vergessen können“

Den Ton knetet er nicht selbst. „Da wäre ich am Abend k. o., besonders bei den vielen Ofenkacheln!“ Diese Arbeit übernimmt ein Ungetüm von Maschine, das in seiner Werkstatt steht. Das Gerät nennt sich Vakuumtonschneider und entzieht dem Material die Luft, was ja beim Kneten auch der Fall ist. Jetzt nimmt Michael ein feines Instrument zur Hand, das in der Fachsprache Töpferschlinge genannt wird. Damit zieht er Vertiefungen in die Tonplatte und erzeugt so die Strukturen oder Zeichnung der Kachel. Die Kanten verschließt er wiederum mit einem angefeuchteten Lederstück. „Wenn ich das mit den Fingern machen würde, hätte ich am Abend wunde Hände, weil die feinen Körner wie Schleifpapier wirken.“