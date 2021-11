Dieser Österreicher ist der neue Werder-Trainer

Im Sommer 2020 noch Sportkoordinator beim TSV Hartberg und knapp eineinhalb Jahre später Trainer bei Werder Bremen - so schnell kann es manchmal im Fußball gehen. Für Danijel Zenkovic wird dies heute Wirklichkeit. Der Österreicher, bis Juli 2020 Co-Trainer und Sportkoordinator in Hartberg, übernimmt nach dem Aus von Markus Anfang interimistisch den Trainer-Job bei den Bremern. Mindestens für das Spiel gegen Schalke steht der 34-Jährige damit an der Seitenlinie der Grün-Weißen in der 2. deutschen Bundesliga.