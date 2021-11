Bayern: Sabitzer spielt fix, aber unglücklich

Zu Beginn nicht schlecht, wurde Sabitzer während der Live-Übertragung auf Dazn schon im Zuge des Führungstreffers Augsburgs zum 1:0 kritisiert. Offensichtlich negativ in Erscheinung trat „Sabi“ dann aber in der 35. Minute. Im Mittelfeld verlor er den Ball an Augsburgs Zeqiri. Die Gastgeber schalteten schnell um, Iago flankte zur Mitte - Hahn köpfelte zum 2:0.