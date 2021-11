Die Welt der Korbjäger steht im Derby auf dem Kopf

Funktionierendes Teamplay gelang bislang allerdings nur dem UBSC Graz. „Vier Siege in vier Spielen, das ist in Graz wohl noch nie gelungen“, strahlt Kapitän Paul Isbetcherian, der bislang ein sportliches Stern-Jahr erlebte. Erstmalige Einberufung ins Nationalteam, dazu mutierte der Wiener als Neo-Kapitän in Graz zum besten Assistgeber der Superliga. „Ich spiele endlich in der Rolle im Klub, in der ich mich wohlfühle. Meine Mitspieler, der Trainer und der Vorstand haben Vertrauen. Dazu sind wir ein echtes Team und verteidigen bärenstark“, so der erst 21-Jährige, der nebenbei Volksschul-Lehramt studiert und sich mit Klubkollege Simoner auch im Verein um seine Mitspieler kümmert. „Wir haben Teambuildings organisiert, sind etwa die Schloßberg-Rutsche runtergerutscht.“ Geht‘s nach dem UBSC-Kapitän, sollen am Samstag nur die Bulls ausrutschen.