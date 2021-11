Kilian Schröcker spielt sich in die Notizbücher

Auch wenn der FC Pinzgau das Ziel Aufstieg in die Westliga verpasst hat, ist Torhüter Kilian Schröcker im Soll. Der 20-Jährige kam im Sommer aus Liefering nach Saalfelden und hinterließ sofort einen bleibenden Eindruck. Er stand in allen 18 Partien der Herbstmeisterschaft in der Startelf. Fünfmal hielt er den Kasten sauber. „Ich bin froh, dass ich das Vertrauen des Trainers bekomme und so viel spielen darf. Dafür versuche ich, gute Leistungen zurückzugeben“, freut sich der gebürtige Steirer über seine Möglichkeiten im Pinzgau. Solche Leistungen wecken natürlich Begehrlichkeiten. Daher ist es keine Überraschung, dass Schröcker bereits in einigen Notizbüchern höherklassiger Vereine zu finden ist.



Der Admonter sieht das aber locker: „Ich mache mir da keine Gedanken. Wenn ich weiter meine Leistung bringe, kommt ein Wechsel von ganz allein.“ Auch Trainer Christian Ziege ist von den Qualitäten des Sommer-Neuzugangs überzeugt: „Wir haben uns auf der Torhüterposition brutal verstärkt, es ist phänomenal, wie Kilian spielt. Was er abliefert, ist schlicht und einfach Wahnsinn!“