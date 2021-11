Mehr Tote und weniger Babys im Corona-Jahr 2020

Die Pandemie findet erstmals auch in der steirischen Landesstatistik Niederschlag: Der aktuelle Bericht liefert Zahlenmaterial zum Jahr 2020, das Corona fast ganzjährig im Griff hatte. Demnach registrierten die „Zahlen-Jongleure“ des Landes eine deutlich höhere Gesamtsterblichkeit gegenüber 2019. Insgesamt zählte man 14.449 Todesfälle, der höchste Wert seit dem Jahr 1984! 1207 Personen (8,4 Prozent aller Fälle) starben am neuartigen Virus - das war jeder zwölfte Sterbefall. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war dabei am schlimmsten betroffen.